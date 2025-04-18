Блогер Диана о латышском и материнстве: "Нужно умереть, чтобы поверили, что тебе плохо"

Диана Карпова рассказала не только о своей школе латышского языка, но и о повседневной жизни. Она активно ведет блог, где честно делится своими переживаниями по поводу материнства и возникающими трудностями. Диана стремится быть максимально открытой со своими подписчиками. Однако наибольшую популярность в интернете приобрели ее видео, в которых она рассказывает о том, как муж подарил ей дорогую шубу от латвийского дизайнера, но на самом деле она оказалась с AliExpress.

Видео: Диана Карпова в передаче "В чем фишка?" (тизер)

О своей языковой школе и латышском языке

Свою школу по изучению латышского языка Диана Карпова основала 3,5 года назад вместе с мужем. На данный момент с ними сотрудничают 25 преподавателей.