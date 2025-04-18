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Блогер Диана о латышском и материнстве: "Нужно умереть, чтобы поверили, что тебе плохо"

Диана Карпова
Диана Карпова Фото: Lauris Galsons/ TVNET GRUPA

"Мне кажется, что это довольно певучий язык. Не зря у нас есть знаменитый Праздник песни и танца", - говорит блогер и преподаватель латышского языка Диана Карпова, которая стала новой гостьей передачи TVNET+ "В чем фишка?".

Диана Карпова рассказала не только о своей школе латышского языка, но и о повседневной жизни. Она активно ведет блог, где честно делится своими переживаниями по поводу материнства и возникающими трудностями. Диана стремится быть максимально открытой со своими подписчиками. Однако наибольшую популярность в интернете приобрели ее видео, в которых она рассказывает о том, как муж подарил ей дорогую шубу от латвийского дизайнера, но на самом деле она оказалась с AliExpress.

Видео: Диана Карпова в передаче "В чем фишка?" (тизер)

О своей языковой школе и латышском языке

Свою школу по изучению латышского языка Диана Карпова основала 3,5 года назад вместе с мужем. На данный момент с ними сотрудничают 25 преподавателей.

Школа была основана в то время, когда активно продвигали изучение латышского языка, и тогда появилось много негативных отзывов. В настоящее время Диана больше не получает негативные комментарии под своими видео. Она полагает, что отношение людей изменилось, так как они начали осознавать, что это важно для них...

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