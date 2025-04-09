Сборная Латвии по хоккею в проверочном матче обыграла Финляндию

В среду, 9 сентября, сборная Латвии по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в проверочном матче обыграла сборную Финляндии.
Латвия в Xiaomi Arēna победила со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), одержав первую победу над финнами с 2014 года.
На 11-й минуте матча сборной Латвии потребовалось 50 секунд, чтобы реализовать большинство. После передач Каспара Даугавиньша и Кристапа Зиле броском слету ворота противника поразил Рихард Букартс.
Сравнять счет финны сумели на 14-й минуте, когда шайбу между щитков Густава Григалса в ворота отправил Хейкки Лиедес - 1:1.
Вторая половина периода прошла преимущественно в зоне сборной Латвии - в первом игровом отрезке финны бросили по воротам Григалса 12 раз, тогда как латыши сумели ответить только пятью бросками.
На 34-й минуте матча сборная Латвии снова вышла вперед - после передач Анри Равинскиса и Глеба Прохоненкова гол забил Каспар Даугавиньш - 2:1.
В свою очередь, на 43-й минуте встречи Райнерс Руллерс после передач Мартина Родриго Лавиньша и Маркуса Комулса довел счет до 3:1, в борьбе с игроком гостей одной рукой отправив шайбу между щитков голкипера.
На 45-й минуте, играя в меньшинстве, Теему Энгберг выехал один на один с Григалсом и переиграл вратаря - 2:3.
Последние почти две минуты матча финны играли с шестью полевыми игроками, однако счет на табло не изменился.
В четверг сборные встретятся в Xiaomi Arēna снова.
На прошлой неделе латвийские хоккеисты провели первые два проверочных матча в Вене, обыграв сборную Австрии со счетом 3:2 в овертайме и 4:1.
В дальнейшем в ходе подготовительного этапа к чемпионату мира сборная Латвии на домашнем льду встретится со сборной Швейцарии, а в начале мая в гостях сыграет против Норвегии.
Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где будет выступать сборная Латвии, и в датском городе Хернинг.
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