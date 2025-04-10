Эстонская православная церковь тогда открестилась от этих заявлений, однако сам митрополит Евгений промолчал и до сих пор так и не выступил с осуждением позиции патриарха Кирилла.

11 апреля тогдашний глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией из-за оправдания агрессии. По его словам, патриарх Кирилл и РПЦ сейчас ничем не отличаются от экстремистов, ведущих "священную войну" против Запада, и подчиненность ЭПЦ МП Москве представляет угрозу безопасности​.

23 апреля Ляэнеметс посетил Пюхтицкий Успенский женский монастырь, который напрямую подчиняется патриарху Кириллу, чтобы лично убедить руководство монастыря принять самостоятельность.

Бывший глава МВД Лаури Ляэнеметс и настоятельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря игуменья Филарета Фото: МВД Эстонии

Он разъяснил, почему позиция Московского патриархата представляет проблему для безопасности Эстонии, и предложил монастырю найти способ прекратить подчинение Москве.

Ляэнеметс тогда предупредил, что, если решения об отделении не последует, государству, возможно, придется через суд добиваться принудительного прекращения деятельности тех приходов и обителей, что остаются под прямой юрисдикцией РПЦ. При этом министр заверил, что власти хотят избежать эскалации и дать православным приходам время на самостоятельное решение.

6 мая 2024 года Рийгикогу принял заявление "О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации". Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь.