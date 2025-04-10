С такими заявлениями выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац спустя несколько недель после того, как израильская армия возобновила наступление в Газе против палестинской группировки ХАМАС, которая отказывается освободить оставшихся в заложниках израильтян.

По словам министра, "крупные районы захватываются и присоединяются к израильским зонам безопасности, делая Газу меньше и еще более изолированной". Эти слова он произнес во время визита в недавно созданный так называемый "коридор Мораг" - участок между городами Рафах и Хан-Юнис в южной части сектора Газа.

Министр подчеркнул, что Израиль намерен и дальше усиливать давление на Газу "до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС - уничтожена".

Кроме того, Кац заявил, что Израиль поддерживает план "добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа в соответствии с видением президента США Дональда Трампа, которое мы стремимся реализовать".

Напомним, что ранее в этом году Дональд Трамп предлагал превратить сектор Газа в "Средиземноморскую Ривьеру Ближнего Востока", переселив его нынешнее население в другие места.

Между тем гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям, подконтрольное ХАМАС, сообщило в среду, что в результате израильского авиаудара по жилому дому в районе Эш-Шуджаия в городе Газа погибли по меньшей мере 23 человека, большинство из них - женщины и дети.

Израильская армия заявила, что этот удар был нацелен на "высокопоставленного террориста ХАМАС", ответственного за планирование и осуществление атак из данного района, однако его имя озвучено не было.