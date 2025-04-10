Кандидаты на пост главы airBaltic уже есть

На вопрос, стал бы он что‑то менять в своей работе, Гаусс ответил: "Нет, я бы продолжал руководить компанией в том же духе, потому что и сегодня это по‑прежнему хорошая компания". Гаусс начал работу в airBaltic 1 ноября 2011 года.

Также сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении в airBaltic 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции группа Lufthansa получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10‑процентную долю. Позднее, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO), эта акция будет преобразована в обычные.

После IPO размер доли Lufthansa Group будет зависеть от рыночной цены. По условиям сделки, Lufthansa Group должна сохранить не менее 5% капитала компании после IPO.

Сделка еще требует одобрения Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а 2,03% находятся в собственности Aircraft Leasing 1 - компании, принадлежащей датскому инвестору Ларсу Тусену. В августе 2024 года правительство Латвии договорилось, что после IPO государство должно сохранить минимум 25% плюс одну акцию в уставном капитале airBaltic.

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров - это на 13% больше, чем годом ранее. Количество выполненных рейсов составило 47 000, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

По итогам 2024 года консолидированные убытки группы airBaltic составили 118,159 миллиона евро, тогда как в предыдущем году компания зафиксировала прибыль. Тем временем общий оборот увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом и достиг 747,572 миллиона евро.