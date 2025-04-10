Кандидаты на пост главы airBaltic уже есть

Несколько кандидатов уже выразили заинтересованность в посте председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщил в интервью передаче 900 sekundes телеканала TV3 временный председатель совета компании Андрей Мартынов.
По его словам, он получил предложения от ряда потенциальных претендентов, и круг кандидатов начал постепенно формироваться. В основном интерес проявляют высококвалифицированные специалисты из авиационной отрасли за рубежом, однако есть и заинтересованные лица из Латвии.
Мартынов выразил мнение, что выбор нового председателя правления airBaltic может произойти как достаточно быстро, так и затянуться - все будет зависеть от того, удастся ли провести отбор в ускоренном порядке или придется действовать в рамках полного регламентного процесса.
Он подчеркнул, что опыт работы в авиационной отрасли будет преимуществом для кандидата. "Исходя из моего профессионального опыта, могу сказать: люди, обладающие существенным опытом в конкретной сфере, действуют быстрее и качественнее", - отметил Мартынов.
Как уже сообщалось ранее, 7 апреля совет airBaltic принял решение об отставке председателя правления компании Мартина Гаусса. Временно исполняющим обязанности генерального директора в настоящее время назначен член правления и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис.
Гаусс ранее в комментарии агентству LETA признался, что его отстранение стало для него неожиданностью, хотя требования об этом уже некоторое время звучали со стороны политиков.
На вопрос, стал бы он что‑то менять в своей работе, Гаусс ответил: "Нет, я бы продолжал руководить компанией в том же духе, потому что и сегодня это по‑прежнему хорошая компания". Гаусс начал работу в airBaltic 1 ноября 2011 года.
Также сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении в airBaltic 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции группа Lufthansa получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10‑процентную долю. Позднее, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO), эта акция будет преобразована в обычные.
После IPO размер доли Lufthansa Group будет зависеть от рыночной цены. По условиям сделки, Lufthansa Group должна сохранить не менее 5% капитала компании после IPO.
Сделка еще требует одобрения Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).
В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а 2,03% находятся в собственности Aircraft Leasing 1 - компании, принадлежащей датскому инвестору Ларсу Тусену. В августе 2024 года правительство Латвии договорилось, что после IPO государство должно сохранить минимум 25% плюс одну акцию в уставном капитале airBaltic.
В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров - это на 13% больше, чем годом ранее. Количество выполненных рейсов составило 47 000, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 2024 года консолидированные убытки группы airBaltic составили 118,159 миллиона евро, тогда как в предыдущем году компания зафиксировала прибыль. Тем временем общий оборот увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом и достиг 747,572 миллиона евро.
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