Экс-чемпиона мира по снукеру обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Дотту предъявлены два обвинения против мальчика и девочки, которым на момент предполагаемых инцидентов было около 10 лет.

Первое нападение произошло в районе Глазго в период с 1993 по 1996 год, а второе связано с предполагаемым нападением в период с 2006 по 2010 год. Оба ребенка на тот момент были примерно десятилетнего возраста.

На этой неделе Дотт должен был начать участие в квалификационном турнире чемпионата мира, однако его лицензия была приостановлена Всемирной ассоциацией профессионалов бильярда и снукера (WPBSA).

"WPBSA временно отстранила Грэма Дотта из-за судебного дела в Верховном суде Шотландии, - сообщила организация. - Пока идут судебные разбирательства, WPBSA воздерживается от дальнейших комментариев".

В течение своей карьеры Дотт, победивший в двух рейтинговых турнирах, завоевал титул чемпиона мира в 2006 году и также вышел в финал в 2004 и 2010 годах. Однако с 2019 года он не мог пройти в основной турнир.