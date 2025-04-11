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"Удивительно у многих мужчин насильственные партнерши". Разговор с криминологом

Перевод: rus.tvnet.lv
Криминолог Анна Эмилия Пигозне
Криминолог Анна Эмилия Пигозне Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA

В основе нарциссизма лежит не мания величия, а одиночество. Человек чувствует себя изолированным, ему недостаточно того, что есть. Он хочет быть особенным, нужным, незаменимым - и чем больше ему дают, тем больше он требует, говорит криминолог Анна Эмилия Пигозне в разговоре с TVNET+ о сталкинге, насилии женщин по отношению к мужчинам, угрозах искусственного интеллекта человечеству и фантазии величия, объединяющей Трампа и Путина.

- Женщина, у которой летом в автоаварии в Лизумсе погибли двое детей, сказала мне, что не получила никакой психологической помощи. Допускаю, что ей предлагали, она отказалась, в лучшем случае переспросили и все. Мне кажется, что в этом случае "нет" - все-таки не "нет".

- Есть случаи, когда реабилитация должна быть обязательной. Не потому, что человек не знает, чего хочет, а потому, что в тот момент он просто больше не чувствует. "Нет" после травмы часто не является осознанным решением - это просто попытка выжить еще один день.

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