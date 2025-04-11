В основе нарциссизма лежит не мания величия, а одиночество. Человек чувствует себя изолированным, ему недостаточно того, что есть. Он хочет быть особенным, нужным, незаменимым - и чем больше ему дают, тем больше он требует, говорит криминолог Анна Эмилия Пигозне в разговоре с TVNET+ о сталкинге, насилии женщин по отношению к мужчинам, угрозах искусственного интеллекта человечеству и фантазии величия, объединяющей Трампа и Путина.
- Женщина, у которой летом в автоаварии в Лизумсе погибли двое детей, сказала мне, что не получила никакой психологической помощи. Допускаю, что ей предлагали, она отказалась, в лучшем случае переспросили и все. Мне кажется, что в этом случае "нет" - все-таки не "нет".