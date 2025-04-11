- Женщина, у которой летом в автоаварии в Лизумсе погибли двое детей, сказала мне, что не получила никакой психологической помощи. Допускаю, что ей предлагали, она отказалась, в лучшем случае переспросили и все. Мне кажется, что в этом случае "нет" - все-таки не "нет".

- Есть случаи, когда реабилитация должна быть обязательной. Не потому, что человек не знает, чего хочет, а потому, что в тот момент он просто больше не чувствует. "Нет" после травмы часто не является осознанным решением - это просто попытка выжить еще один день.