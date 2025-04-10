ВИДЕО Гол Сорокина признан самым красивым в "Вирслиге" в марте

По результатам опроса TVNET, самый красивый гол первого месяца чемпионата Латвии по футболу забил защитник "Лиепаи" Владислав Сорокин.
Среди претендентов на звание автора самого красивого гола марта было шесть футболистов. Наибольшее количество голосов (25,3%) получил Сорокин.
Защитник "Лиепаи" забил красивый гол в матче первого круга против "Метты", который завершился со счётом 4:0.
27-летний Сорокин в прошлом сезоне выступал за казахстанский клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска. До этого он в течение восьми лет представлял RFS, дважды выиграв чемпионат Латвии (2023 и 2021).
Сорокин провёл 10 матчей за сборную Латвии. Его дебют состоялся в ноябре 2020 года в проверочном матче против Сан-Марино (3:0).
В этом сезоне Сорокин забил один гол в шести матчах "Вирслиги", а "Лиепая" в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице.
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