ВИДЕО Гол Сорокина признан самым красивым в "Вирслиге" в марте

Среди претендентов на звание автора самого красивого гола марта было шесть футболистов. Наибольшее количество голосов (25,3%) получил Сорокин.

Защитник "Лиепаи" забил красивый гол в матче первого круга против "Метты", который завершился со счётом 4:0.

27-летний Сорокин в прошлом сезоне выступал за казахстанский клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска. До этого он в течение восьми лет представлял RFS, дважды выиграв чемпионат Латвии (2023 и 2021).

Сорокин провёл 10 матчей за сборную Латвии. Его дебют состоялся в ноябре 2020 года в проверочном матче против Сан-Марино (3:0).

В этом сезоне Сорокин забил один гол в шести матчах "Вирслиги", а "Лиепая" в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице.