Фото "Утром замерзали руки и ноги". Еще недавно Мара жила в сарае. Теперь она спасена

Как на самом деле мало человеку нужно для счастья. Не путешествие на Мальдивы или новый автомобиль, а пища, тепло, крыша над головой и любовь. Это долгое время было мечтой Мары, которая уже исполнилась. У женщины инвалидность, и она живет в предоставленной самоуправлением Валмиерского края квартире в Руйиене, однако так было не всегда. Еще пару лет назад она обитала в сарае, кипятила в кастрюльке дождевую воду и боролась за выживание в зимнюю стужу.