Фото "Утром замерзали руки и ноги". Еще недавно Мара жила в сарае. Теперь она спасена

Как на самом деле мало человеку нужно для счастья. Не путешествие на Мальдивы или новый автомобиль, а пища, тепло, крыша над головой и любовь. Это долгое время было мечтой Мары, которая уже исполнилась. У женщины инвалидность, и она живет в предоставленной самоуправлением Валмиерского края квартире в Руйиене, однако так было не всегда. Еще пару лет назад она обитала в сарае, кипятила в кастрюльке дождевую воду и боролась за выживание в зимнюю стужу.
"Я шла в один дом, во второй, а когда не ходила попрошайничать, дома меня били, ругали. Полученные деньги приходилось отдавать. Было ужасно тяжело", - вспоминает Мара.
Примерно год женщина с тогдашним сожителем прожила в сарае. Более того - постройка даже не была заброшена. Женщина нашла одеяла, старую одежду и использовала их, чтобы было что подложить на замерзшую землю. Особенно это было актуально зимой - по утрам женщина чувствовала, что ноги замерзли. Тогда Маре очень хотелось плакать. Женщина спала в пальто, а днем разводила костер.