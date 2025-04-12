Видео Витолиньш - о матчах сборной Латвии против России

Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против сборной России? Какие ошибки в детском хоккее допускают родители и тренеры? Эти и другие важные вопросы с главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем обсудили в подкасте TVNET+ "Завтрак чемпионов".
Темы передачи:
- 12 студентов, в том числе Даугавиньш
- Хоккейные студии в Северной Америке - очень сложный выбор, который может повлиять на карьеру
- Восходящие звезды сборной Латвии U-20
- Толстый средний слой
- Вратари - у нас хороший выбор
- День гольфа, день армии, день культуры
- Здоровье тренера Петтери Нуммелина
- Готов ли Даугавиньш к чемпионату мира?
- Нашел ли Родриго Аболс соус табаско?
- Возможности Тралмакса завоевать место в НХЛ
- Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против России?
- Ошибки родителей и тренеров в детском хоккее
- Тренеры детского хоккея разделились на две категории...