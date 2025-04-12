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Видео Витолиньш - о матчах сборной Латвии против России

Перевод: rus.tvnet.lv
Харийс Витолиньш
Харийс Витолиньш Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против сборной России? Какие ошибки в детском хоккее допускают родители и тренеры? Эти и другие важные вопросы с главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем обсудили в подкасте TVNET+ "Завтрак чемпионов".

Темы передачи:

  • 12 студентов, в том числе Даугавиньш
  • Хоккейные студии в Северной Америке - очень сложный выбор, который может повлиять на карьеру
  • Восходящие звезды сборной Латвии U-20
  • Толстый средний слой
  • Вратари - у нас хороший выбор
  • День гольфа, день армии, день культуры
  • Здоровье тренера Петтери Нуммелина
  • Готов ли Даугавиньш к чемпионату мира?
  • Нашел ли Родриго Аболс соус табаско?
  • Возможности Тралмакса завоевать место в НХЛ
  • Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против России?
  • Ошибки родителей и тренеров в детском хоккее
  • Тренеры детского хоккея разделились на две категории...

Продолжительность беседы - 63 минуты!

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