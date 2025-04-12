Видео Витолиньш - о матчах сборной Латвии против России

Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против сборной России? Какие ошибки в детском хоккее допускают родители и тренеры? Эти и другие важные вопросы с главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем обсудили в подкасте TVNET+ "Завтрак чемпионов".