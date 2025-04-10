В Латвии могут появиться мобильные бомбоубежища

В четверг, выступая на мероприятии "День индустрии Министерства внутренних дел - 2025", Козловскис в своей речи отметил необходимость совершенствования системы гражданской обороны, в том числе создания системы укрытий. Он подчеркнул, что Латвия в свое время совершила ошибку, отказавшись от развития этой системы. Поскольку оборудовать убежища в зданиях невозможно за один день, министр указал на мобильные укрытия как на один из возможных вариантов.

После выступления в комментарии агентству LETA Козловскис уточнил: очевидно, что в Латвии есть места, где такие решения могли бы быть востребованы - например, рядом с государственными учреждениями. Однако, по его словам, он пока не изучал более подробно вопрос о вместимости и стоимости предлагаемых на рынке мобильных укрытий.

В то же время министр подчеркнул, что создание укрытий - это комплексная задача и, возможно, на реализацию мобильных решений можно будет привлечь финансирование Европейского союза.