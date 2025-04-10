В Латвии могут появиться мобильные бомбоубежища

Одним из решений в создании бомбоубежищ в Латвии могут стать мобильные укрытия, заявил агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
В четверг, выступая на мероприятии "День индустрии Министерства внутренних дел - 2025", Козловскис в своей речи отметил необходимость совершенствования системы гражданской обороны, в том числе создания системы укрытий. Он подчеркнул, что Латвия в свое время совершила ошибку, отказавшись от развития этой системы. Поскольку оборудовать убежища в зданиях невозможно за один день, министр указал на мобильные укрытия как на один из возможных вариантов.
После выступления в комментарии агентству LETA Козловскис уточнил: очевидно, что в Латвии есть места, где такие решения могли бы быть востребованы - например, рядом с государственными учреждениями. Однако, по его словам, он пока не изучал более подробно вопрос о вместимости и стоимости предлагаемых на рынке мобильных укрытий.
В то же время министр подчеркнул, что создание укрытий - это комплексная задача и, возможно, на реализацию мобильных решений можно будет привлечь финансирование Европейского союза.
На "Дне индустрии" был представлен прототип мобильного железобетонного укрытия, разработанный строительным и производственным холдингом AS UPB. Представители компании рассказали агентству LETA, что активное проектирование началось около года назад, и добавили, что у UPB уже есть опыт установки бетонных заграждений, таких как "зубы дракона", на границе страны.
Такие укрытия можно было бы быстро доставить и собрать на месте - буквально за несколько часов. В них можно укрыться не только случайным прохожим: внутри также можно разместить, к примеру, медпункт или склад, пояснили представители компании.
В середине марта Сейм в первом чтении поддержал поправки к Закону о гражданской защите и управлении катастрофами, предусматривающие обязательное строительство убежищ для определенных категорий зданий, а также вводящие нормы по созданию, адаптации и использованию укрытий в случае войны или катастрофы.
В настоящее время в Латвии отсутствует действующий нормативный акт, который бы регулировал создание, переоборудование и эксплуатацию укрытий в условиях вооруженного конфликта или чрезвычайной ситуации.
Подготовленный Министерством внутренних дел законопроект предусматривает классификацию укрытий по трем категориям.
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