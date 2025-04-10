По данным проекта «Первый отдел» (в реестре «иноагентов» в России), поводом для дела стал единственный перевод, который девушка сделала в основанный в США фонд гуманитарной помощи украинцам Razom for Ukraine в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Дело против Карелиной рассматривалось в закрытом режиме. Защитник девушки сообщал, что она признала свою вину. Накануне обмена Карелина была помилована, сообщила ФСБ.

У освобожденного американской стороной Артура Петрова также два паспорта — России и ФРГ. Он был арестован в августе 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона и спустя год экстрадирован в США.

Петров обвинялся в участии в схеме закупки микроэлектроники американского производства, подлежащей экспортному контролю со стороны США. По версии обвинения, он и еще двое россиян обманным путем закупaли у американских дистрибьюторов большие партии микроэлектроники военного назначения, скрывая, что эти компоненты предназначались для России.

По 11 пунктам обвинения Петрову грозило до 160 лет тюрьмы. Мужчина, как писал ТАСС, заявлял, что считает свое дело политически мотивированным.

Предыдущие обмены

В феврале этого года произошел первый обмен заключенными между Москвой и новой американской администрацией.

Тогда спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф лично прилетал в Москву, чтобы вернуть на родину 63-летнего школьного учителя Марка Фогеля, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков.