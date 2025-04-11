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ВИДЕО Зачем установили "лежачих полицейских" возле дома Кариньша?

Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

По правую сторону открывается живописный пейзаж - побережье Рижского залива. По левую - поселок Роя. А совсем рядом - те самые "лежачие полицейские", или, как их официально называют, искусственные неровности на дороге, о которых упомянули зрители телепередачи Bez tabu телеканала TV3.

"Когда Кариньш был премьером..." - рассказывает Индулис, вспоминая, когда именно появились эти неровности.

Другой мужчина, по имени Дайнис, на вопрос журналиста, не установили ли их "в честь" бывшего премьера Кришьяниса Кариньша, отвечает утвердительно:

"Когда господин Кариньш был шефом", - подтверждает он.

В то же время один из водителей указывает, что это - единственное место у берега моря, где вообще встречается "лежачий полицейский".

Однако с этим утверждением не согласна руководитель Ройской объединенной управы Лигита Шноре:

"Не соглашусь! Это вовсе не возле его [Кариньша] дома. Это на дороге. Там - поворот. А сразу после него - пляж, берег обрывистый. Так что не сказала бы, что это прямо у его собственности", - поясняет она.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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