ВИДЕО Зачем установили "лежачих полицейских" возле дома Кариньша?

По правую сторону открывается живописный пейзаж - побережье Рижского залива. По левую - поселок Роя. А совсем рядом - те самые "лежачие полицейские", или, как их официально называют, искусственные неровности на дороге, о которых упомянули зрители телепередачи Bez tabu телеканала TV3.
"Когда Кариньш был премьером..." - рассказывает Индулис, вспоминая, когда именно появились эти неровности.
Другой мужчина, по имени Дайнис, на вопрос журналиста, не установили ли их "в честь" бывшего премьера Кришьяниса Кариньша, отвечает утвердительно:
"Когда господин Кариньш был шефом", - подтверждает он.
В то же время один из водителей указывает, что это - единственное место у берега моря, где вообще встречается "лежачий полицейский".
Однако с этим утверждением не согласна руководитель Ройской объединенной управы Лигита Шноре:
"Не соглашусь! Это вовсе не возле его [Кариньша] дома. Это на дороге. Там - поворот. А сразу после него - пляж, берег обрывистый. Так что не сказала бы, что это прямо у его собственности", - поясняет она.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu
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