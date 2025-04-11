"Прогрессивные" обсудят возможность легализации медицинской марихуаны

Как ранее сообщалось, начальник Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что он не поддерживает идею декриминализации употребления наркотиков. Однако в случае, если эксперты достигнут консенсуса, он не возражал бы против легального использования марихуаны в медицинских целях.

Отвечая на вопрос, следует ли Латвии разрешить использование марихуаны в медицинских целях, как это уже сделано в ряде западных стран, Рукс отметил, что не является специалистом в области медицины. В то же время он подчеркнул, что в современной медицинской практике уже применяются психоактивные вещества, однако их оборот строго контролируется.

Если, по словам Рукса, вещество назначается по решению врача и действительно необходимо для лечения, он не видит в этом проблемы. Однако он резко возражает против декриминализации употребления наркотиков в целом - будь то марихуана или любое другое вещество.

"Ни одна страна, где практикуется декриминализация наркотиков, не заявила, что это как-то принципиально решило проблему их употребления или нелегального оборота", - подчеркнул Рукс.