"Прогрессивные" обсудят возможность легализации медицинской марихуаны

Партия "Прогрессивные" в понедельник, 14 апреля, на заседании правления намерена обсудить возможность легализации медицинской марихуаны, сообщили в политической силе.
В заявлении партии для СМИ отмечается, что Латвии, как и другим странам, стоит рассмотреть возможность разработки четкого, безопасного и основанного на международных рекомендациях и примерах наилучшей практики правового регулирования. Это позволило бы врачам официально назначать пациентам препараты, содержащие марихуану, - капсулы, экстракты, таблетки.
Депутат Сейма Майрита Лусе считает, что медицинская марихуана должна занять свое место в системе здравоохранения, поскольку для ряда пациентов она может быть наиболее подходящим, а иногда и единственным средством, способным помочь при тошноте, хронической боли, мышечных спазмах и других симптомах, сопровождающих такие болезни, как рассеянный склероз или рак.
Сегодня, по ее словам, определенным пациентам уже назначаются строго регулируемые препараты - такие как опиоиды и фентаниловые пластыри - при условии тщательной оценки показаний и рисков. В других странах врачи также имеют возможность выписывать препараты на основе марихуаны.
"Прогрессивные" считают, что действующее регулирование фактически вынуждает пациентов приобретать марихуану или лекарства на ее основе на нелегальном рынке либо ввозить их из-за рубежа - также нелегально. "Пациенты не обсуждают этот вопрос со своими врачами и могут самостоятельно выбрать неверную дозу или неподходящий продукт, что может причинить вред их здоровью", - отмечает партия.
Как ранее сообщалось, начальник Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что он не поддерживает идею декриминализации употребления наркотиков. Однако в случае, если эксперты достигнут консенсуса, он не возражал бы против легального использования марихуаны в медицинских целях.
Отвечая на вопрос, следует ли Латвии разрешить использование марихуаны в медицинских целях, как это уже сделано в ряде западных стран, Рукс отметил, что не является специалистом в области медицины. В то же время он подчеркнул, что в современной медицинской практике уже применяются психоактивные вещества, однако их оборот строго контролируется.
Если, по словам Рукса, вещество назначается по решению врача и действительно необходимо для лечения, он не видит в этом проблемы. Однако он резко возражает против декриминализации употребления наркотиков в целом - будь то марихуана или любое другое вещество.
"Ни одна страна, где практикуется декриминализация наркотиков, не заявила, что это как-то принципиально решило проблему их употребления или нелегального оборота", - подчеркнул Рукс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!