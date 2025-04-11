"Я глубоко впечатлен и признателен за заявления и обязательства, а также за пакеты поддержки со стороны партнеров по всему миру", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Британский и немецкий министры совместно возглавили международную встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, целью которой стало расширение и координация дальнейшей военной помощи Украине.

В переговорах участвовали представители около 40 стран.

"Это, несомненно, окажет влияние на поле боя уже в этом году", - подчеркнул Писториус.

Он также отметил, что "мир в Украине в обозримом будущем, похоже, остается недостижимым".

"Мы сделаем все, чтобы Украина продолжала получать выгоду от нашей объединенной военной поддержки. Россия должна понять: Украина способна сражаться - и мы продолжим ее поддерживать", - заявил министр.

"[Российский диктатор Владимир] Путин говорит, что хочет мира, но продолжает тянуть время и затягивает переговоры", - отметил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Путин заявляет о стремлении к миру, в то время как его вооруженные силы продолжают обстрелы по Украине - как по военным, так и по гражданским объектам", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Пит Хегсет приняли участие во встрече в формате видеоконференции.

Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал коллег о том, какое именно оборонительное оборудование в настоящий момент наиболее срочно необходимо украинской армии. Он также выразил благодарность странам, оказывающим военную помощь.

Между тем военные источники в последнее время предупреждали: если партнеры не возьмут на себя обязательства по дальнейшему снабжению Украины, уже к концу лета страна может столкнуться с серьезными военными трудностями.