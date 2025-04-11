Великобритания приговорила бывшего губернатора Севастополя за обход санкций

Дмитрий Овсянников был назначен на пост губернатора Севастополя Путиным спустя два года после аннексии Крыма Россией в 2014 году. До этого он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ.

В 2017 году Европейский союз ввел в отношении него финансовые санкции, которые Великобритания сохранила после выхода из ЕС. Несмотря на то что в феврале 2023 года ЕС отменил санкции против Овсянникова, британские меры остались в силе: они запрещают ему въезд в страну и доступ к активам на ее территории.

В августе 2022 года Овсянников выехал из России в Турцию, откуда подал онлайн-заявку на получение британского паспорта - на том основании, что его отец родился в Великобритании. Паспорт ему был выдан, несмотря на наличие санкций.

В Великобританию он прибыл в феврале 2023 года, чтобы присоединиться к своей жене и двум детям.

Его брат Алексей был также признан виновным в двух эпизодах нарушения санкционного режима за оплату более 40 000 фунтов стерлингов школьных сборов за обучение детей Овсянникова в одной из школ Лондона.

Вместе с тем суд снял с него обвинения по трем другим эпизодам, связанным с оформлением страхования автомобиля для брата и покупкой машины Mercedes-Benz.

Максимально возможное наказание за нарушение санкций, введенных против России, согласно британскому законодательству, составляет до семи лет лишения свободы.