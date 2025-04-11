Великобритания приговорила бывшего губернатора Севастополя за обход санкций

Суд в Великобритании в пятницу приговорил бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова к тюремному заключению сроком более трех лет за нарушение санкционного режима.
Соратник российского диктатора Владимира Путина в среду был признан виновным по шести эпизодам обхода санкций, наложенных на него за деятельность на аннексированном Крымском полуострове.
Нарушения были совершены в период с февраля 2023 года по январь 2024 года.
48-летний Овсянников стал первым человеком, осужденным в Великобритании за нарушение санкций, введенных в отношении России и действующих с 2019 года.
В пятницу Лондонский уголовный суд Саутварка (Southwark Crown Court) приговорил бывшего губернатора крупнейшего города Крыма к 40 месяцам лишения свободы. Как пояснила судья Сара Кокерилл, половину этого срока Овсянников проведет в тюрьме, вторая половина будет отбыта условно.
Он нарушил санкции, открыв банковский счет в Великобритании, получив через него почти 80 000 фунтов стерлингов от своей жены и приняв в дар автомобиль от своего брата. После того как банк обнаружил, что Овсянников находится в британском санкционном списке, счет был заблокирован.
Его 47-летний брат Алексей Овсянников был признан виновным по двум пунктам за содействие в обходе санкций. В то же время 47-летняя супруга Дмитрия, Екатерина Овсянникова, была полностью оправдана и освобождена от всех обвинений.
Дмитрий Овсянников был назначен на пост губернатора Севастополя Путиным спустя два года после аннексии Крыма Россией в 2014 году. До этого он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ.
В 2017 году Европейский союз ввел в отношении него финансовые санкции, которые Великобритания сохранила после выхода из ЕС. Несмотря на то что в феврале 2023 года ЕС отменил санкции против Овсянникова, британские меры остались в силе: они запрещают ему въезд в страну и доступ к активам на ее территории.
В августе 2022 года Овсянников выехал из России в Турцию, откуда подал онлайн-заявку на получение британского паспорта - на том основании, что его отец родился в Великобритании. Паспорт ему был выдан, несмотря на наличие санкций.
В Великобританию он прибыл в феврале 2023 года, чтобы присоединиться к своей жене и двум детям.
Его брат Алексей был также признан виновным в двух эпизодах нарушения санкционного режима за оплату более 40 000 фунтов стерлингов школьных сборов за обучение детей Овсянникова в одной из школ Лондона.
Вместе с тем суд снял с него обвинения по трем другим эпизодам, связанным с оформлением страхования автомобиля для брата и покупкой машины Mercedes-Benz.
Максимально возможное наказание за нарушение санкций, введенных против России, согласно британскому законодательству, составляет до семи лет лишения свободы.
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