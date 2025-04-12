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Любит Гитлера, не любит педофилов: российский программист выслан из Эстонии

Россиянин Максим Широков (крайний справа во втором ряду), депортированный из Эстонии весной 2025 года, позирует на фото вместе со своими эстонскими единомышленниками, август 2024 года.
Россиянин Максим Широков (крайний справа во втором ряду), депортированный из Эстонии весной 2025 года, позирует на фото вместе со своими эстонскими единомышленниками, август 2024 года. Фото: telegram / Active Club Estonia

Гражданин РФ работал над созданием программного обеспечения для эстонских больниц, параллельно подрывая сплоченность эстонского общества как неонацист, рассказали Rus.Postimees в КаПо (эстонская спецслужба). Таллиннский работодатель этого человека утверждает, что у россиянина не было доступа к персональным данным жителей Эстонии. Эксперт по русским неонацистам говорит, что вычислить кремлевских агентов в этой мутной среде непросто.

Сотрудники правоохранительных органов Эстонии выдворили из страны еще одного ультранационалиста с паспортом гражданина РФ. После выдворения россиянина Константина Горлова, который не скрывал своих симпатий к неонацистам настоящего времени, стало известно, что по тому же маршруту и с тем же эскортом Эстонию покинул уроженец Пскова Максим Широков.

"Широко жил партизан Боснюк!"

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