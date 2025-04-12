Любит Гитлера, не любит педофилов: российский программист выслан из Эстонии

Сотрудники правоохранительных органов Эстонии выдворили из страны еще одного ультранационалиста с паспортом гражданина РФ. После выдворения россиянина Константина Горлова, который не скрывал своих симпатий к неонацистам настоящего времени, стало известно, что по тому же маршруту и с тем же эскортом Эстонию покинул уроженец Пскова Максим Широков.