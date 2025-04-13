Видео Трамп заменил портрет Обамы в Белом доме на свой, созданный после покушения

Президенту США Дональду Трампу, похоже, не понравилось оформление стены в Белом доме: он без промедления распорядился снять портрет своего предшественника и повесить собственное изображение - на самом видном месте.
Изменения в Белом доме продолжаются: теперь на стене висит портрет Дональда Трампа, сделанный сразу после покушения на него в июле прошлого года. Он заменил официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы, который ранее находился на этом месте, сообщило руководство Белого дома.
В 2022 году портрет Обамы был размещен в вестибюле Государственного этажа, недалеко от лестницы, ведущей к президентской резиденции. Согласно традициям Белого дома, портреты последних президентов всегда занимают наиболее заметные места в здании и сразу бросаются в глаза посетителям.
Как сообщается, портрет Обамы все еще находится в вестибюле, но был перенесен на противоположную стену, где ранее висел портрет бывшего президента Джорджа Буша. Теперь его переместят ближе к портрету его отца и предшественника - Джорджа Буша-старшего, который находится у лестницы в жилой части резиденции.
Факт, что Трамп или его команда без предварительного уведомления установили новый президентский портрет, является довольно необычным. Также вызывает недоумение выбор места - ведь портреты бывших президентов традиционно размещаются в вестибюле Государственного этажа. Однако Трамп - переизбранный бывший президент, что, по мнению некоторых, может оправдать это отклонение от традиции.
Но это не первый случай, когда Трамп вызывает удивление своими изменениями в оформлении Белого дома.
На картине изображен Трамп сразу после того, как в июле прошлого года в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время предвыборного мероприятия в него стреляли. Он получил ранение в ухо и, окруженный сотрудниками Секретной службы, поднял кулак в воздух. Этот образ стал культовым и занял центральное место в его избирательной кампании.
Портрет Трампа написал "современный поп-художник"
Оригинал картины на холсте создал художник Марк Липп (Marc Lipp), а Белому дому ее подарил Эндрю Поллак (Andrew Pollack) при посредничестве галереи Blue Gallery в Делрей-Бич, штат Флорида, говорится в заявлении.
Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025
Онлайн-биография Липпа на сайте Blue Gallery описывает его как "современного поп-художника, который выражает свою любовь к искусству в живописи и скульптуре". В свою очередь, Поллак - писатель и активист. Его дочь была одной из учениц, погибших в результате стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, в 2018 году.
Традиции президентских портретов
Размещение портретов бывших президентов США - это традиционное событие, сопровождающееся публичной церемонией. Например, Барак и Мишель Обама в 2012 году приняли в Белом доме Джорджа Буша и его супругу Лору на открытии портрета Буша. Однако Трамп не пригласил Обаму и его супругу на официальное открытие портрета Барака Обамы. Эта задача досталась следующему президенту Джо Байдену и его жене Джилл.
Наряду с портретами президентов в Белом доме выставлены и портреты первых леди. Они украшают коридоры и помещения общественных зон здания. Коллекция начинается с Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. Тогда Конгресс приобрел его портрет.
Другие портреты бывших президентов и первых леди часто попадали в Белый дом в качестве подарков. С 1960-х годов большинство картин финансирует Ассоциация истории Белого дома. В настоящее время выставлены не все портреты; некоторые из них находятся на реставрации или в хранилище.
Возможно, пройдет ещё какое-то время, прежде чем в Белом доме появятся портреты Джо и Джилл Байден. Обычно с момента ухода с поста до создания портрета проходит несколько месяцев или даже лет.
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