Видео Трамп заменил портрет Обамы в Белом доме на свой, созданный после покушения

Но это не первый случай, когда Трамп вызывает удивление своими изменениями в оформлении Белого дома.

На картине изображен Трамп сразу после того, как в июле прошлого года в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время предвыборного мероприятия в него стреляли. Он получил ранение в ухо и, окруженный сотрудниками Секретной службы, поднял кулак в воздух. Этот образ стал культовым и занял центральное место в его избирательной кампании.

Портрет Трампа написал "современный поп-художник"

Оригинал картины на холсте создал художник Марк Липп (Marc Lipp), а Белому дому ее подарил Эндрю Поллак (Andrew Pollack) при посредничестве галереи Blue Gallery в Делрей-Бич, штат Флорида, говорится в заявлении.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T — The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025

Онлайн-биография Липпа на сайте Blue Gallery описывает его как "современного поп-художника, который выражает свою любовь к искусству в живописи и скульптуре". В свою очередь, Поллак - писатель и активист. Его дочь была одной из учениц, погибших в результате стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, в 2018 году.

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