Летняя жара в апреле? На этой неделе может потеплеть до +27 градусов

На этой неделе в Латвии ожидается необычайно теплая для апреля погода - во второй половине недели столбики термометров могут подняться до +27 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами на побережье будет прохладнее. В среду с юго-запада небо затянут облака, ожидается дождь, а температура воздуха немного понизится.
Однако уже в четверг воздух прогреется до +19...+24 градусов, а в пятницу - до +27 градусов. Возможны кратковременные ливни и грозы.
Температура воздуха ночью составит +4...+11 градусов, а во второй половине недели местами будет не ниже +12...+14 градусов.
Ранее прогнозировалось значительное понижение температуры на Пасху, но последние прогнозы говорят о том, что теплая погода в праздничные дни, скорее всего, сохранится.
Если среднесуточная температура воздуха составляет +15 градусов в течение пяти дней подряд, наступает метеорологическое лето. Обычно оно начинается во второй половине мая или в июне.
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