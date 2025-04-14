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В Елгаве из колодца вытащили погибшего мужчину

Сотрудники VUGD. Иллюстративное фото
Сотрудники VUGD. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье в Елгаве из колодца был извлечен погибший мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Происшествие случилось на улице Сатиксмес в Елгаве.

Спасатели вытащили человека из колодца, однако медики констатировали его смерть.

В Государственной полиции агентству LETA пояснили, что незадолго до 16 часов в колодце, находящемся во дворе жилого дома, был обнаружен человек. 68-летний мужчина скончался до прибытия спасательных служб.

Полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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