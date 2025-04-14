В Елгаве из колодца вытащили погибшего мужчину

Происшествие случилось на улице Сатиксмес в Елгаве.

Спасатели вытащили человека из колодца, однако медики констатировали его смерть.

В Государственной полиции агентству LETA пояснили, что незадолго до 16 часов в колодце, находящемся во дворе жилого дома, был обнаружен человек. 68-летний мужчина скончался до прибытия спасательных служб.

Полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства произошедшего.