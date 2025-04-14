Конкурс детских рисунков: победитель отправится на фестиваль тюльпанов Пакруойской усадьбы вместе с классом!

В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения литовского композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.

На всей территории парка усадьбы расцветут 150 цветочных планет, будет звучать музыка композитора, а под открытым небом можно будет увидеть выставку его картин.

Организаторы приглашают маленьких художников - учащихся детских садов и начальной школы до 4 класса принять участие в конкурсе рисунков "Весенняя симфония". Победитель сможет отправиться на цветочный фестиваль в Пакруойскую усадьбу вместе со своим классом.

Фестиваль тюльпанов в Пакруойской усадьбе Фото: Пресс-фото

Билеты на фестиваль для всей семьи также получат и обладатели 2 и 3 места. Рисунки на конкурс можно отправить до 12 апреля.

Подробности и подача работ доступны на странице Паркуойской усадьбы в Facebook. Ттелефон на справок +370 657 48479

Фото: Пресс-фото