У Лауриса Дарзиньша новое место работы

40-летний Дарзиньш вступит в должность 2 июня, сменив на этом посту Тома Блукса, который занимал эту должность с 2018 года.

"Курбадс" выразил благодарность предыдущему руководителю школы Блуксу, отметив, что под его руководством организация пережила значительный рост и укрепила свои позиции в латвийской хоккейной среде, а также он стал краеугольным камнем молодежной системы клуба и заложил прочный фундамент, на котором строится дальнейшее развитие.

"Мы благодарим его за преданность делу, страсть и неоценимую работу на протяжении многих лет", - сказал основатель клуба Андис Пиканс, надеясь, что опыт уходящего тренера будет и дальше способствовать развитию игроков и команды. "Мы уверены, что новый руководитель будет сильным лидером, который вдохновит и тренерский коллектив, и молодых спортсменов".

В течение своей игровой карьеры Дарзиньш играл в Финляндии и Северной Америке в юниорском возрасте, затем представлял команды Финляндии, Чехии и Беларуси в высших лигах, а с 2008 года провел 14 сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - 11 сезонов в составе рижского "Динамо" и три сезона в других клубах КХЛ.

Всего за национальную сборную Дарзиньш провел 150 матчей, набрав 98 очков (49+49) во всех соревнованиях. Нападающий принял участие в десяти чемпионатах мира и трех Олимпийских играх, а также был капитаном команды на нескольких турнирах.

После завершения игровой карьеры Дарзиньш занялся тренерской деятельностью и в 2023 году, будучи помощником Харийса Витолиньша, помог сборной Латвии завоевать историческую бронзовую медаль на чемпионате мира.

В прошлом году под его руководством латвийская молодежь завоевала золото в хоккее 3×3 на юношеских зимних Олимпийских играх в Южной Корее.