ВИДЕО Гол, который запомнится надолго - невероятный бросок хоккейного вундеркинда

Команда "Медисин Хэт Тайгерс" одержала победу в тяжелом втором раунде плей-офф Западной хоккейной лиги (WHL). В овертайме они обыграли команду "Принс Альберт Райдерс" со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 2:4, 1:0).

Основное внимание было приковано к голу Маккенны во втором периоде. Красивым финтом форвард разобрался с защитником в зоне соперника, а затем нанес фантастический бросок точно в цель. Стоит отметить, что Маккенна сделал это при численном меньшинстве.

Этот гол быстро распространился в хоккейном мире. Один из комментаторов назвал его самым красивым броском, который он когда-либо видел.

В третьем периоде Маккенна забил еще раз. После семи игр плей-офф на его счету 19 очков (5 голов + 14 передач) - больше всех в лиге. В регулярном чемпионате Маккенна занял второе место, набрав 129 очков (41+88) в 56 матчах.

17-летний канадец, скорее всего, будет выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2026 года. В настоящее время он прогнозируется как первый выбор.