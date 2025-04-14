Также запрещается сознательно и непосредственно содействовать участию в вышеупомянутых мероприятиях.

Влияние на молодежь - классика подрывной работы

Так называемая "Доктрина Герасимова" - это внешнеполитическая программа, разработку которой за пределами России приписывают российскому военачальнику Валерию Герасимову.

Доктрина ставит в один ряд с военными действиями политические, экономические и пропагандистские мероприятия. На самом деле в этой доктрине нет ничего нового - она является продолжением практик пропаганды, которые применялись КГБ СССР.

В 1984 году сотрудник КГБ, специалист по пропаганде, дезинформации и подрывным действиям Юрий Безменов бежал в США. Он дал публичное интервью, в котором рассказал о технологиях подрывной деятельности. Безменов назвал четыре ее этапа.

1. Деморализация.

2. Дестабилизация.

3. Организация кризиса и управление им. Возможные варианты дальнейших действий: гражданская война, интервенция.

4. "Нормализация", в т. ч. ликвидация ключевых организаторов и исполнителей акций, осуществленных на первых трех этапах.

Деморализация по этой методике занимает 15-20 лет и состоит в первую очередь из влияния на детей и молодежь.