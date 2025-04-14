В Валмиере во время совместного распития алкоголя произошла драка - несколько человек в больнице

В Валмиере несколько человек во время совместного употребления алкогольных напитков получили травмы, сообщила представитель Госполиции Зане Васкане.
В прошлую пятницу на улице Ганибу несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения получили телесные повреждения. Двое были доставлены в медицинское учреждение.
Васкане пояснила, что, согласно предварительной информации, телесные повреждения были получены в результате совместного употребления алкоголя при пока невыясненных обстоятельствах. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личности вовлеченных в него.
В свою очередь, в воскресенье в 20 часов в Валке на улице Райня неизвестный нанес мужчине телесные повреждения и похитил 140 евро.
Пострадавший был доставлен в больницу, у него было констатировано алкогольное опьянение - 1,53 промилле. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.
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