В Валмиере во время совместного распития алкоголя произошла драка - несколько человек в больнице

В прошлую пятницу на улице Ганибу несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения получили телесные повреждения. Двое были доставлены в медицинское учреждение.

Васкане пояснила, что, согласно предварительной информации, телесные повреждения были получены в результате совместного употребления алкоголя при пока невыясненных обстоятельствах. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личности вовлеченных в него.

В свою очередь, в воскресенье в 20 часов в Валке на улице Райня неизвестный нанес мужчине телесные повреждения и похитил 140 евро.

Пострадавший был доставлен в больницу, у него было констатировано алкогольное опьянение - 1,53 промилле. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.