Доставка пенсий и пособий на дом будет ускорена в связи с Пасхой

Предполагается, что в понедельник, 14 апреля, почтальоны доставят пенсии, которые должны быть выплачены 14 и 15 апреля. В свою очередь во вторник, 15 апреля, будут доставлены пенсии, которые должны быть выплачены 16 и 17 апреля.

Соответственно, пенсии за 18-е и 19-е числа будут доставлены в среду, 16 апреля, а пенсии за 20-е и 21-е числа - 17 апреля.

Клиенты, получающие пенсию от VSAA в системе почтовых расчетов (PNS), могут выбрать получение пенсии по месту жительства. Для того чтобы получать пенсию по месту жительства, необходимо подать заявление в VSAA.

У Latvijas Pasts заключен договор с VSAA о доставке пенсий по месту жительства получателей, и эта услуга обходится клиентам в 2,39 евро.