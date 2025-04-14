Группа молодых людей пробралась в опасную "заброшку" в центре Юрмалы

Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), в воскресенье, 13 апреля, спасатели получили вызов на проспект Дзинтари в Юрмале, где с помощью раздвижной лестницы сняли восемь человек со второго этажа необслуживаемого девятиэтажного дома.

О происшествии была проинформирована и муниципальная полиция Юрмалы. По словам представителей муниципалитета, это первый случай, когда полиция получила информацию о проникновении в это здание посторонних лиц, в прошлом подобных инцидентов зафиксировано не было. Нежилое здание находится в самом центре Юрмалы, напротив парка Дзинтари.

С молодыми людьми проведена профилактическая беседа.

"Муниципальная полиция постоянно патрулирует территорию города, уделяя особое внимание безопасности молодых людей", - отметили в муниципалитете.

Здание, из которого была выведена молодежь, является санаторием. Ранее было признано, что оно угрожает безопасности людей и вредит экологии. В муниципалитете подчеркнули, что надзор за общественными зданиями осуществляет Государственное бюро строительного контроля.