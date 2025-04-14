Перед стартом женщины сфотографировались для журнала Elle, который не без иронии сообщил, что это первый раз, когда люди отправляются в космос с макияжем. "Космос наконец-то станет гламурным", — добавила Санчес.

Кэти Перри и Гейл Кинг по выходу из капсулы опустились на колени и поцеловали землю.

"Я так горжусь этой командой, — со слезами на глазах сказала Лорен Санчес после приземления. — Я не могу выразить это словами". "Земля выглядела такой тихой, — сказал она, добавляя, что она этого не ожидала. — Она была тихой, но очень живой".

Гейл Кинг призналась, что самым ярким моментом полета для нее было услышать, как Кэти Перри исполняет песню Луи Армстронга What a Wonderful World.

Керианна Флинн поделилась историей о том, как ее сын рассказал своим друзьям, что она собирается в космос, а они сказали ему: "Мамы не летают в космос". "Эта мама полетела в космос", — улыбнулась она.

Аиша Боу рассказала, что "чувствовала энергию в капсуле", и что когда они достигли космоса, был момент, когда женщины просто смотрели друг на друга.

Кэти Перри объяснила, зачем брала с собой в космос ромашку Фото: POOL

На пресс-конференции после полета Кэти Перри спросили, зачем она взяла в космос ромашку.

Перри ответила, что взяла ромашку, потому что ее дочку зовут Дэйзи, то есть "ромашка".