Видео Судят лиц, которые перевозили мигрантов на поддельных авто полиции

Две попытки оказались неудачными, однако одна завершилась успехом - 24 нарушителя границы были высажены в лесу неподалеку от Олайне. Указанные перевозчики и их организаторы были задержаны, однако на их место уже пришли новые участники преступной схемы.

Обвиняемые признались, что до двух вышеуказанных попыток имел место еще один случай, который также увенчался успехом.

Что произошло с мигрантами, высаженными в районе Олайне, неизвестно. Вербовка украинцев происходила в Польше, Германии и Латвии. До участия в этих преступлениях они не имели криминального прошлого.

От 2 до 8 лет лишения свободы - таково наказание, предусмотренное за содействие нарушителям государственной границы. В настоящее время перед судом предстают лишь исполнители, один из организаторов преступной группы до сих пор находится в Польше, и ожидается его экстрадиция.

Видео: Сюжет программы LTV