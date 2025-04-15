Видео Какие проблемы со здоровьем чаще всего не позволяют латвийцам служить в армии

Перед тем как молодой человек начинает службу, в СГО оценивают как его физическое, так и психическое здоровье. Требования достаточно строгие, поскольку во время службы необходимо выдерживать как физические нагрузки, так и психологический стресс.

Руководитель Департамента Государственной службы обороны Министерства обороны Кристерс Граузе подчеркнул, что среди добровольцев состояние здоровья в среднем лучше, чем у тех, кто призван в обязательном порядке.

Эта проблема сохраняется с самого первого призыва в СГО. Стоит отметить, что значительная часть молодых людей, не соответствующих установленным требованиям по здоровью, теоретически могли бы проходить службу, так как их проблемы со здоровьем не настолько серьезны, чтобы мешать службе.

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Видео: Сюжет программы Латвийского радио