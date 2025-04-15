Стало известно, из-за чего закрывали движение по временному мосту в Салацгриве

Обследование моста в понедельник вечером провели подрядчик, проектировщики временного моста из SIA Vektors T, строительный надзор от AS Ceļuprojekts и инженеры мостов из VSIA Latvijas Valsts ceļi. Разработан дополнительный план мониторинга, который будет реализован в течение следующих 4-5 дней для наблюдения за поведением конструкций моста при колебаниях температуры.

Техническое состояние временного моста ежедневно контролируется: каждый день проводится осмотр несущих конструкций, а каждую неделю - геодезические измерения деформаций.

Если во время мониторинга будут зафиксированы изменения, проектировщик временного моста, исходя из соображений безопасности, может принять решение о приостановке движения до проведения углубленного анализа.

Чтобы минимизировать нарушения при эксплуатации временного моста через реку Салаца, тяжелым транспортным средствам с фактической массой более 44 тонн по-прежнему запрещено пересекать реку по временному мосту в Салацгриве.

Остальное движение через реку во время строительных работ организовано в реверсивном порядке по временному мосту.

В рамках строительных работ существующий мост будет полностью демонтирован, а на его месте построят новый четырехпролётный мост с балками из сталежелезобетона, новыми опорами и стальными балками. С обеих сторон моста под проезжей частью будут обустроены тротуары. Со стороны Айнажи тротуар будет соединен с существующим тротуаром вдоль реки Салаца, а со стороны Риги - обустроен локально, в конце тротуара будут построены новые ступени. Пешеходная инфраструктура также будет устроена на самом мосту. Проект моста был заказан и утвержден самоуправлением Салацгривы, автор проекта - SIA Projekts 3.