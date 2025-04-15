Планируется, что Latvijas Pasts еще два года будет предоставлять услуги UPP

Планируется продлить обязанности VAS Latvijas pasts по предоставлению универсальной почтовой услуги (UPP) на два года - до 31 декабря 2028 года - без организации конкурса со стороны Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), как это предусмотрено проектом закона, предложенным Министерством сообщений для согласования.
Министерство сообщения поясняет, что согласно Закону о почте, UPP должен предоставляться оператором, выбранным в порядке конкурса. Следовательно, в 2026 году Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) должна была бы организовать конкурс на выбор оператора UPP и установление обязанностей на пятилетний срок - с 1 января 2027 года по 31 декабря 2031 года.
Однако на уровне Европейского союза продолжаются дискуссии о необходимости пересмотра почтового регулирования, учитывая изменения на почтовом рынке. Министерство указывает, что в случае начала процесса разработки поправок новое регулирование может отличаться от действующего, и поэтому в Законе о почте следует предусмотреть переходное положение для продления UPP без конкурса, установив срок обязанностей только на два года.
Таким образом, предполагается, что SPRK без проведения конкурса продлит обязательства обеспечивать UPP на два года с 1 января 2027 года тому почтовому оператору, который обеспечивает UPP до 31 декабря 2026 года.
Согласно решению SPRK от июля 2021 года, "Latvijas pasts" было поручено предоставлять UPP с 1 января 2022 года по декабрь 2026 года.
В министерстве подчеркивают, что за последние пять лет высказывались мнения о значительных изменениях в почтовой отрасли и о том, что директива ЕС по почте больше не соответствует реальным условиям.
По заказу Европейской комиссии (ЕК) был проведен исследовательский проект о будущем почтовой отрасли. Во всех сценариях, указанных в исследовании, отмечена необходимость пересмотра текущего регулирования, чтобы эффективно решать проблемы отрасли и обеспечить актуальность законодательства ЕС. Однако в рабочем плане Европейской комиссии на 2025 год не предусмотрено задание по пересмотру директивы, поэтому президентство Совета ЕС готовит проект письма ЕК с призывом к более активным действиям и просьбой представить план дальнейших шагов с конкретными сроками.
Таким образом, министерство считает, что по сравнению с действующими требованиями в новой редакции почтовой директивы могут быть установлены иные требования к UPP, и поэтому обязательства, установленные в Латвии в рамках конкурса до 31 декабря 2031 года, могут не соответствовать новому регулированию ЕС.
Учитывая, что от ЕК ожидается план действий, а конкретных шагов и сроков пока нет, министерство считает целесообразным установить обязательства обеспечить универсальную почтовую услугу на более короткий срок - два года, начиная с 1 января 2027 года.
Чтобы избежать чрезмерной административной нагрузки на SPRK и необоснованных расходов на проведение конкурса для короткого периода, министерство предлагает продлить существующие UPP обязательства без конкурса.
UPP - это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, доступных всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от их географического местоположения. Оператор UPP обязан обеспечивать доставку внутренней и международной корреспонденции и посылок, а также подписных изданий. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждает SPRK.
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