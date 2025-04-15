Планируется, что Latvijas Pasts еще два года будет предоставлять услуги UPP

Министерство сообщения поясняет, что согласно Закону о почте, UPP должен предоставляться оператором, выбранным в порядке конкурса. Следовательно, в 2026 году Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) должна была бы организовать конкурс на выбор оператора UPP и установление обязанностей на пятилетний срок - с 1 января 2027 года по 31 декабря 2031 года.

Однако на уровне Европейского союза продолжаются дискуссии о необходимости пересмотра почтового регулирования, учитывая изменения на почтовом рынке. Министерство указывает, что в случае начала процесса разработки поправок новое регулирование может отличаться от действующего, и поэтому в Законе о почте следует предусмотреть переходное положение для продления UPP без конкурса, установив срок обязанностей только на два года.

Таким образом, предполагается, что SPRK без проведения конкурса продлит обязательства обеспечивать UPP на два года с 1 января 2027 года тому почтовому оператору, который обеспечивает UPP до 31 декабря 2026 года.

Согласно решению SPRK от июля 2021 года, "Latvijas pasts" было поручено предоставлять UPP с 1 января 2022 года по декабрь 2026 года.