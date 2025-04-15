Мотоциклист попытался скрыться от полиции; возбуждено дело

Вскоре после 10 часов утра в Скривери Айзкраукльского края молодой человек 2005 года рождения, управлявший мотоциклом, не подчинился законным требованиям должностных лиц остановить мотоцикл и попытался скрыться с места происшествия.

После остановки транспортного средства было установлено, что у водителя нет прав на управление мотоциклом, на мотоцикл не имеется обязательной страховки OCTA, а также он не прошел технический осмотр.