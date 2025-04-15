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Мотоциклист попытался скрыться от полиции; возбуждено дело

Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 14 апреля, в Скривери был задержан водитель мотоцикла без прав, который попытался скрыться от стражей порядка, сообщили в Государственной полиции.

Вскоре после 10 часов утра в Скривери Айзкраукльского края молодой человек 2005 года рождения, управлявший мотоциклом, не подчинился законным требованиям должностных лиц остановить мотоцикл и попытался скрыться с места происшествия.

После остановки транспортного средства было установлено, что у водителя нет прав на управление мотоциклом, на мотоцикл не имеется обязательной страховки OCTA, а также он не прошел технический осмотр.

По факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении.

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