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Пьяный водитель Opel стал причиной аварии; в его крови было 3,18 промилле

Полиция
Полиция Фото: Paula Čurkste / LETA

Водитель автомобиля Opel спровоцировал аварию в Курземе. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,18 промилле, сообщили в Государственной полиции.

14 апреля около 10:30 между Скрундой и Рудбаржи очевидец заметил водителя Opel, который, по его мнению, мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

При попытке остановить водителя Opel произошло столкновение между Opel и Renault, за рулем которого находился водитель, сообщивший о случившемся в полицию.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции констатировали, что водитель Opel действительно был в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,18 промилле. Он был задержан. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

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