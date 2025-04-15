Пьяный водитель Opel стал причиной аварии; в его крови было 3,18 промилле

14 апреля около 10:30 между Скрундой и Рудбаржи очевидец заметил водителя Opel, который, по его мнению, мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

При попытке остановить водителя Opel произошло столкновение между Opel и Renault, за рулем которого находился водитель, сообщивший о случившемся в полицию.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции констатировали, что водитель Opel действительно был в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,18 промилле. Он был задержан. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.