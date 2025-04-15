PV: на линиях с новыми поездами самый быстрый рост числа пассажиров

Показатель выполнения рейсов в соответствии с расписанием в марте 2025 года составил 99,1%.

PV отмечает, что самый быстрый рост числа пассажиров наблюдался на электрифицированных линиях, которые обслуживаются новыми электропоездами.

В первом квартале 2025 года больше всего пассажиров было перевезено на направлении в Тукумс - 1,64 млн, что на 18% больше, чем за тот же период годом ранее, на Айзкраукльской линии - более 1,3 млн пассажиров (+16%), на Елгавской линии - более 800 тыс. пассажиров (+19%), на Скултской линии - более 549 тыс. пассажиров (+37%).

На направлении в Сигулду в первом квартале было перевезено более 228 тыс. пассажиров (+15%), на направлении в Валгу начали курсировать два дополнительных поезда до Цесиса, а ежедневный поезд в Валгу был преобразован в экспресс.

Кроме того, с начала января расписание одного из поездов Рига - Валга было скоординировано с расписанием поездов, далее следующих в Таллинн и Вильнюс.

За первые три месяца года на направлении в Даугавпилс было перевезено более 166 тыс. пассажиров (+4%). Поезда Рига - Даугавпилс теперь ходят семь раз в день вместо прежних пяти, в том числе два комбинированных - в Айзкраукле пассажиры пересаживаются с электропоезда на дизельный поезд.

В первом квартале прошлого года PV перевезло 4,01 млн пассажиров.

Как сообщалось, в прошлом году по железной дороге в Латвии было перевезено 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году.