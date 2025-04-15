PV: на линиях с новыми поездами самый быстрый рост числа пассажиров

За первые три месяца этого года Pasažieru vilciens (PV) перевезло 4,76 млн пассажиров, что на 18,7% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщили агентству LETA на предприятии.
Показатель выполнения рейсов в соответствии с расписанием в марте 2025 года составил 99,1%.
PV отмечает, что самый быстрый рост числа пассажиров наблюдался на электрифицированных линиях, которые обслуживаются новыми электропоездами.
В первом квартале 2025 года больше всего пассажиров было перевезено на направлении в Тукумс - 1,64 млн, что на 18% больше, чем за тот же период годом ранее, на Айзкраукльской линии - более 1,3 млн пассажиров (+16%), на Елгавской линии - более 800 тыс. пассажиров (+19%), на Скултской линии - более 549 тыс. пассажиров (+37%).
На направлении в Сигулду в первом квартале было перевезено более 228 тыс. пассажиров (+15%), на направлении в Валгу начали курсировать два дополнительных поезда до Цесиса, а ежедневный поезд в Валгу был преобразован в экспресс.
Кроме того, с начала января расписание одного из поездов Рига - Валга было скоординировано с расписанием поездов, далее следующих в Таллинн и Вильнюс.
За первые три месяца года на направлении в Даугавпилс было перевезено более 166 тыс. пассажиров (+4%). Поезда Рига - Даугавпилс теперь ходят семь раз в день вместо прежних пяти, в том числе два комбинированных - в Айзкраукле пассажиры пересаживаются с электропоезда на дизельный поезд.
В первом квартале прошлого года PV перевезло 4,01 млн пассажиров.
Как сообщалось, в прошлом году по железной дороге в Латвии было перевезено 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году.
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