Недалеко от Бауского замка обвалился берег: доступ ограничен

находиться под навесом скалы и на самом краю обрыва опасно, так как могут произойти новые обрушения.

Чтобы обеспечить безопасность посетителей парка в Пилскалне и не допустить дальнейших оползней, экспертная комиссия рекомендовала установить поперек защитного рва вдоль берега Мемеле барьер из бревен, тем самым исключив подход к скале со стороны реки. Во избежание вибраций склон от северо-западного угла руин замка до защитного рва необходимо освободить от зарослей деревьев.

Кроме того, при первой возможности нужно устранить последствия обвала и убрать поваленные деревья. В первоочередные меры также входит разработка проекта по укреплению этого участка склона у замка. Сначала необходимо провести технические изыскания, подготовить топографические материалы и под наблюдением археолога выполнить геологические бурения для изучения грунта, отмечает руководитель Департамента развития и строительства самоуправления Мартиньш Вейнбергс.

На этапе предварительных исследований к работе нужно привлечь гидролога, чтобы оценить действие речного течения на берег и определить, потребуется ли при разработке проекта предусмотреть решение, позволяющее отвести русло реки от берега.

Планируется подготовить два эскизных предложения, чтобы определить наиболее рациональный способ укрепления склона и приблизительные затраты на строительство.

"Мы осознаем, что крутой берег Мемеле входит в сеть охраняемых природных территорий Natura 2000. Поэтому стремимся найти наиболее правильное решение, согласованное как с Управлением национального культурного наследия, так и с Управлением охраны природы",

- подчеркивает Вейнбергс.

Чтобы с точки зрения сохранения культурного наследия зафиксировать текущее состояние, планируется также создание трехмерной модели земляных укреплений Бауского замка.

Самоуправление Бауского края проинформировало о случившемся Министерство регионального развития. В настоящее время специалисты самоуправления готовят документы для закупки "Предварительного исследования проекта по укреплению северного склона Бауского замка". После сбора всей информации самоуправление подаст заявку на финансирование, чтобы возместить нанесенный ущерб.

Самоуправление призывает посетителей парка в Пилскалне соблюдать предупреждающие знаки и не пересекать оградительные ленты, поскольку это может быть небезопасно.