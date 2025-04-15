Вт, 15.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Минздрав: 75% пациентов ощутили удешевление рецептурных лекарств

Аптека. Иллюстративное фото
Аптека. Иллюстративное фото Фото: Ieva Makare/LETA

В результате введения новой модели ценообразования на рецептурные медикаменты снижение цен на лекарства в первые месяцы года ощутили 75% пациентов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

17 апреля в 15:30 Минздрав проведет пресс-конференцию, на которой предоставит более подробную информацию о результатах действия новой модели ценообразования, в которой примут участие министр здравоохранения Хосам Абу Мери, госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене и директор фармацевтического департамента Минздрава Инесе Каупере, а также руководители Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Латвийского центра цифрового здравоохранения.

С 1 января 2025 года в результате изменений снизились цены на лекарства более чем 3000 наименований. В среднем цены в аптеках снизились на 18%, и около 74% покупателей сэкономили в среднем 12,99 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх