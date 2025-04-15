Минздрав: 75% пациентов ощутили удешевление рецептурных лекарств

17 апреля в 15:30 Минздрав проведет пресс-конференцию, на которой предоставит более подробную информацию о результатах действия новой модели ценообразования, в которой примут участие министр здравоохранения Хосам Абу Мери, госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене и директор фармацевтического департамента Минздрава Инесе Каупере, а также руководители Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Латвийского центра цифрового здравоохранения.

С 1 января 2025 года в результате изменений снизились цены на лекарства более чем 3000 наименований. В среднем цены в аптеках снизились на 18%, и около 74% покупателей сэкономили в среднем 12,99 евро.