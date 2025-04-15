Вице-президент США ответил на публичную критику от Зеленского

Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что кремлевские пропагандистские нарративы находят поддержку в США и что в чьем-то представлении Россия до сих пор не является государством-агрессором. Он подчеркнул, что Украина ни на кого не нападала, и раскритиковал вице-президента США.

Вэнс ответил на слова президента Украины, отметив, что США должны понимать стратегические "красные линии" между Россией и Украиной, чтобы прекратить войну. Он пояснил, что с февраля 2022 года он критикует Россию за ее вторжение в Украину.

"Я хотел донести до него такую логику: если вы хотите прекратить конфликт, нужно попытаться понять, где Украина и Россия видят свои стратегические цели", - сказал Вэнс. Он подчеркнул, что это не означает "моральной поддержки целей России".

"Однако мы должны постараться уяснить, каковы их стратегические "красные линии", точно так же, как надо понимать, чего в этом конфликте рассчитывают добиться украинцы. Я считаю, что это абсурд - обвинять правительство США, которое поддерживает страну и военные усилия Зеленского, в оправдании России", - заявил Вэнс.