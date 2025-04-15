Самоуправление: нас не предупредили о проблеме с мостом в Салацгриве

С 30 августа 2024 года движение по реке Салаца в Салацгриве организовано по временному мосту, максимальная грузоподъемность которого изначально была определена в 52 тонны, однако с 28 февраля 2025 года тяжелому транспорту весом более 44 тонн запрещено пересекать Салацу по временному мосту. Предполагалось, что временный мост будет использоваться для движения до осени 2025 года, когда планируется завершить строительство нового моста.

Прежний мост через Салацу полностью разобран, и на его месте возводится новый четырехпролетный железобетонный мост с новыми опорами и стальными балками. Под мостом, с обеих сторон, планируется оборудовать пешеходные зоны. Со стороны Айнажи пешеходная дорожка под мостом будет связана с уже существующей конструкцией тротуара, проложенной вдоль реки Салаца, а со стороны Риги будет обустроен локальный тротуар с новыми лестницами. Пешеходная инфраструктура будет организована и на самом мосту.

Проект нового моста заказала Салацгривская (ныне Лимбажская) краевая дума, автор проекта - SIA Projekts 3, строительный надзор осуществляет Ceļuprojekts. Строительством моста занимается объединение NB&Tilts, в которое входят «Nordes būve и Tilts», предложившие договорную цену в размере 14,972 млн евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Возведение нового моста частично финансируется из третьего конкурса проектов военной мобильности Европейского инструмента объединения инфраструктуры (ЕISI).

Мост через Салацу расположен на Таллинском шоссе (A1) и входит в европейскую транспортную сеть (TEN-T), а также является частью европейского автомобильного маршрута E67, или Via Baltica. Он обеспечивает местное и международное сообщение, а также военную мобильность.

Галерея: Реконструкция моста через реку Салаца