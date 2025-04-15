Rīgas ūdens вышли на источник зловония в столице

Руководитель отдела коммуникаций Rīgas ūdens Сандрис Ванзович сообщил, что после проверок, проведенных службой предприятия в тех местах, где возникали запахи, с высокой степенью вероятности удалось установить возможного загрязнителя.

Имеющаяся в распоряжении Rīgas ūdens информация, включая сделанные на месте происшествия фотографии, была передана для оценки полиции и Государственной службе охраны окружающей среды.

По данным Rīgas ūdens, в загрязнении замешана ассенизационная машина, а также определена вероятная территория, где это происходило.

Ранее агентство LETA сообщало, что на прошлой неделе в четверг, 10 апреля, в Риге на участке от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю в расположенных на улице канализационных колодцах был зафиксирован запах неустановленного происхождения.

Сотрудники спасательных служб совместно с другими ведомствами и представителями Комиссии гражданской обороны Риги искали источник запаха в упомянутом районе. Была привлечена рота защиты от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил, чтобы взять образцы вещества, передать их для лабораторных исследований и провести анализ воздуха.

Также и в этот понедельник, 14 апреля, в районе улицы Крустпилс крупные силы были задействованы в выяснении происхождения неизвестного запаха, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Из-за сильного запаха на месте происшествия были эвакуированы сотрудники находящегося поблизости предприятия. К вечеру замеры показали, что угрозы для населения или окружающей среды нет.