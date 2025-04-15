Еще один ребенок госпитализирован с кишечной палочкой

Предприятие снабжало этими продуктами 14 образовательных учреждений в тот период, когда в нескольких таких учреждениях в разных регионах Латвии учащиеся заболели кишечной инфекцией, вызванной E.coli.

В понедельник на предприятии прошла повторная проверка, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры и в дальнейшем Straupe сможет в полном объеме гарантировать безопасность производимой продукции. После этого PVD разрешила Straupe» полностью возобновить производство.

Директор Департамента анализа рисков инфекционных заболеваний и профилактики SPKC Юрий Перевощиков ранее указал, что доказательства связи между заболеванием детей и сотрудников предприятия пока косвенные - еще предстоит сравнить случаи инфицирования у работников Straupe и у заболевших детей.

Он также отметил, что расследование продолжается, ожидаются дополнительные проверки, включая возможных других поставщиков, чтобы исключить иные варианты. По его словам, существует несколько версий случившегося.

SPKC разъясняет, что во внутренних органах каждого человека и животного находятся бактерии, называемые Escherichia coli (E. coli), или кишечной палочкой. Они являются частью нормальной бактериальной флоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины (ядовитые вещества), вызывающие серьезные заболевания.

Эти штаммы называются STEC/VTEC (вырабатывающие шига-токсин или веротоксин E. coli). Они могут привести к тяжелой, кровавой диарее, в отдельных случаях - к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.

Основным источником данных штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животных или человека с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов, недоваренной или недожаренной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов или овощей. Возможна также передача инфекции непосредственно от человека к человеку.

SPKC напоминает о необходимости тщательно термически обрабатывать пищу, промывать овощи и фрукты под проточной водой, особенно если они не будут подвергаться термической обработке. При появлении симптомов инфекции - схваткообразных болей в животе или кровавой диареи - следует незамедлительно обращаться к врачу.