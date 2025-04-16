ВИДЕО Ребека Ибрагима завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Выступая в весовой категории 59 килограммов, Ибрагима с первой попытки сумела поднять в рывке 88, 91 и 93 килограмма, что стало третьим лучшим результатом. Лучший результат в рывке показала бельгийка Нина Стеркс, поднявшая штангу весом 94 килограмма.

В толчке представительница Латвии стартовала со 105 килограммов, но затем одолела также 108 и 113 килограммов, что обеспечило ей четвертое место. В толчке первое место заняла финка Сара Ретулайнен, подняв 115 килограммов.

В общем зачете Ибрагима завоевала бронзовую медаль, подняв вес 206 килограммов. Чемпионкой Европы стала румынка Андреа Котруца, подняв 208 килограммов, а Стеркс заняла второе место, подняв в сумме 207 килограммов.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года Ибрагима приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Она переехала в Катар к своему супругу Моазу Мохамеду Ибрагиму, но в октябре 2022 года, спустя четыре месяца после рождения ребенка, объявила о возвращении в тяжелую атлетику, представляя сборную Катара. Ребека тренировалась под руководством своего прежнего наставника Эдуарда Андрушкевича и в начале 2023 года провела первые соревнования.

Латвию на чемпионате Европы также представят Артур Василенок и Армандс Межинскис, которые выступят в весовой категории до 89 килограммов, а Артур Плесниекс - в весовой категории до 109 килограммов.

Чемпионат Европы в Кишиневе продлится до 21 апреля.