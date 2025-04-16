Порзиньгис об игре за сборную Латвии: "Я буду этим летом"

Порзиньгис вместе с "Бостон Селтикс" обеспечил место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где в первом раунде им предстоит встретиться либо с "Орландо Мэджик", либо с "Атланта Хокс".

Латвийский игрок пропустил заключительный матч регулярного чемпионата, однако подчеркнул, что сделал это лишь в качестве меры предосторожности и это не было связано ни с какой травмой.

Sportacentrs.com также сообщает, что в онлайн-беседе со СМИ Порзиньгис подтвердил, что готов присоединиться к сборной Латвии летом и сыграть в финальном турнире чемпионата Европы, если со здоровьем у него все будет в порядке.

"Хочу ли я играть за сборную или нет - это глупый вопрос. В предыдущие годы не складывалось из-за травм. Я никогда не отказывался от сборной, те разы, когда я не играл, были из-за повреждений, - сказал Порзиньгис. - Я буду этим летом. Главное - здоровье, а остальное приложится".

В финальном турнире чемпионата Европы 24 команды сыграют в четырех группах в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф турнира в Риге, а обладатели медалей определятся в первой половине сентября.