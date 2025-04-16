Декларация: Ринкевич за год значительно увеличил свои безналичные сбережения

Безналичные сбережения президента увеличились до 179 144 евро, что на 84 803 евро больше, чем в 2023 году (94 341 евро).

148 924 евро из этой суммы хранились на счете в Swedbank, 1103 евро - в Revolut. Еще 4213 евро составляли накопления в латвийском филиале Swedbank Life Insurance SE, 24 902 евро - в Swedbank atklātajs pensiju fonds.

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 262 евро. 209 евро составили проценты от Swedbank, 12 288 евро - проценты от Госказны. Также президент получили компенсацию в латвийском филиале Compensa Vienna Insurance Group на сумму 298 евро.

В декларации Ринкевич указал, что ему принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале, а также облигации на сумму 300 тысяч евро.