Виноваты не только агрессивные водители: на дорогах Латвии наблюдаются тревожные тенденции

Каждый хоть раз встречал на дороге агрессивного или спешащего водителя. Между тем в последнее время произошло несколько ДТП, в которых гибли пешеходы. TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию серьезных дорожных происшествий в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить, что чаще приводит к несчастным случаям на дорогах.