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Виноваты не только агрессивные водители: на дорогах Латвии наблюдаются тревожные тенденции

Перевод: rus.tvnet.lv
Пешеход перед автомобилем.
Пешеход перед автомобилем. Фото: Volodymyr Baleha/Shutterstock

Каждый хоть раз встречал на дороге агрессивного или спешащего водителя. Между тем в последнее время произошло несколько ДТП, в которых гибли пешеходы. TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию серьезных дорожных происшествий в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить, что чаще приводит к несчастным случаям на дорогах.

Эксперт напомнил о двух случаях в Вентспилсе: погибли два пенсионера, и один из этих несчастных случаев произошел на парковке магазина, когда автомобиль двигался задним ходом. Вторая трагедия произошла возле другого супермаркета.

Ирбитис подчеркивает, что в этих ДТП речь не идет о превышении скорости.

"Если мы посмотрим на случай в Смилтенском крае - опять же, человек находился на проезжей части без светоотражателей и, возможно, даже лежал на дороге", - отметил он.

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