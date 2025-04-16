Виноваты не только агрессивные водители: на дорогах Латвии наблюдаются тревожные тенденции

Каждый хоть раз встречал на дороге агрессивного или спешащего водителя. Между тем в последнее время произошло несколько ДТП, в которых гибли пешеходы. TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию серьезных дорожных происшествий в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить, что чаще приводит к несчастным случаям на дорогах.
Эксперт напомнил о двух случаях в Вентспилсе: погибли два пенсионера, и один из этих несчастных случаев произошел на парковке магазина, когда автомобиль двигался задним ходом. Вторая трагедия произошла возле другого супермаркета.
Ирбитис подчеркивает, что в этих ДТП речь не идет о превышении скорости.