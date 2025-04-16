ВИДЕО Велогонщик требует наказать зрителя, бросившего в него бутылку

"Это не должно остаться безнаказанным. Это была полная бутылка воды, было очень больно. Если бы я получил этой бутылкой по носу, у меня бы случился перелом. Надеюсь, полиция установит личность человека, потому что должен быть суд. Это покушение на убийство. Если Международный союз велосипедистов не предпримет никаких действий, то мы сделаем это с командой", - цитирует ван дер Пула Sporza.