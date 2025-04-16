ВИДЕО Велогонщик требует наказать зрителя, бросившего в него бутылку

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, попросил правоохранительные органы наказать зрителя, который бросил в него бутылку во время гонки Париж - Рубэ.
"Это не должно остаться безнаказанным. Это была полная бутылка воды, было очень больно. Если бы я получил этой бутылкой по носу, у меня бы случился перелом. Надеюсь, полиция установит личность человека, потому что должен быть суд. Это покушение на убийство. Если Международный союз велосипедистов не предпримет никаких действий, то мы сделаем это с командой", - цитирует ван дер Пула Sporza.
Отметим, что инцидент не помешал ван дер Пулу одержать третью победу подряд.
Spectator throws water bottle in Mathieu van der Poel's face at Paris-Roubaix. #ParisRoubaix pic.twitter.com/dnpmg3D3Dt— NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) April 13, 2025
Мужчина, бросивший в велогонщика бутылку, сам пришел в полицию и признался в содеянном. Он может получить от 8 дней до 6 месяцев тюрьмы за умышленное нанесение удара без причинения вреда здоровью либо альтернативное наказание - штраф или общественные работы.
"Я рад, что он финишировал первым, несмотря на мои глупые действия", - цитирует виновника инцидента бельгийская газета Het Laatse Nieuws.
Мужчина не скрывает, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но в то же время признает, что это не оправдание.
"Я понимаю, что должен извиниться перед всеми велосипедистами и болельщиками. Бутылка с водой лежала на земле. Даже не задумываясь, я поднял ее и бросил, когда он проезжал мимо. Через мгновение я понял, насколько это было глупо и опасно. Я чувствовал себя плохо несколько дней", - сказал виновник.
Ранее в ван дер Пула уже кидали различные предметы во время гонок. Как отмечает издание VRT, гонщик намерен "создать прецедент, чтобы агрессия фанатов не становилась нормой".
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