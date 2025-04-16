С 1 мая откроется прямой трамвайный маршрут между Кенгарагсом и Ильгюциемсом

Будет открыт новый трамвайный маршрут № 14, который соединит Ильгюциемс с Кенгарагсом. По этому маршруту будут курсировать низкопольные трамваи. Маршрут будет проходить мимо Рижского автовокзала, что даст дополнительную возможность жителям Пардаугавы добраться до района Центрального рынка.

Действующий трамвайный маршрут № 2 будет продлен до Милгрависа и начнет курсировать под новым номером 8 по маршруту Милгравис - улица Тапешу.

В выходные дни часть поездок будет организована на участке Привокзальная площадь - улица Тапешу и будет обозначена маршрутом № 8а. Интенсивность движения останется такой же, как и на действующем трамвайном маршруте № 2. Пассажиры также получат возможность пересаживаться на другие трамвайные маршруты, движение которых будет скоординировано.

📣Labas ziņas Rīgas sabiedriskā transporta lietotājiem!

🚋Esam apstiprinājuši divus jaunus tramvaja maršrutus, kuri sāks kursēt no 1.maija!

Nr.8⃣"Mīlgrāvis - Tapešu iela"

Nr.1⃣4⃣"Iļģuciems - Ķengarags"

Līdz ar to būtiski uzlabosies arī apkaimju savienojamība. 1/3 pic.twitter.com/KbcIGvm2ws — Miroslavs Kodis 🇱🇻🇺🇦 (@mirkodis) April 16, 2025