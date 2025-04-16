В среду, 16 апреля, в окончательном чтении Сейм принял закон о выходе Латвии из Оттавского договора, запрещающего применение, хранение и производство противопехотных мин.
Законопроект был рассмотрен в срочном порядке в двух чтениях.
За выход проголосовали 66 депутатов, против были 14 депутатов партийных фракций "Стабильности!" и "Латвия на первом месте".
Воздержались два депутата - Юрис Яковинс (СЗК) и Эдгар Зелдерис, не голосовали три депутата - Амиль Салимов ("Стабильности!"), Марис Спринджукс ("Объединенный список") и Эдмунд Тейрумниекс (Нацобъединение).
Планируется, что Министерство иностранных дел Латвии будет координировать с МИД Эстонии и Литвы подачу документов о выходе государств-участников из конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности Организации Объединенных Наций.
Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.
Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.
Кроме того, государства-участники Оттавского договора обязуются никоим образом не помогать, не поддерживать и не поощрять никого к действиям, запрещенным для любого государства-участника в соответствии с настоящей конвенцией. Каждое государство-участник обязуется также уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями конвенции.
В тот момент, когда было принято решение о присоединении Латвии к Оттавской конвенции, не было военных, стратегических соображений или соображений безопасности, почему бы Латвии не присоединиться к ней, но сейчас ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.
Министерство подчеркивает, что Латвия продолжит соблюдать международные обязательства, в том числе гуманитарное право, обеспечивая при этом свои потребности в безопасности.
В ведомстве также отмечают, что любое возможное приобретение, размещение и использование неуправляемых противопехотных мин будет зависеть от военной логики и необходимости, а также приоритетов развития обороноспособности и доступного финансирования.
Комментируя возможные варианты заготовки неуправляемых противопехотных мин, министр обороны Андрис Спрудс признал, что после выхода из Оттавской конвенции Латвия могла бы приобретать их у Польши и Финляндии или же собирать в Латвии.
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