Законопроект был рассмотрен в срочном порядке в двух чтениях.

За выход проголосовали 66 депутатов, против были 14 депутатов партийных фракций "Стабильности!" и "Латвия на первом месте".

Воздержались два депутата - Юрис Яковинс (СЗК) и Эдгар Зелдерис, не голосовали три депутата - Амиль Салимов ("Стабильности!"), Марис Спринджукс ("Объединенный список") и Эдмунд Тейрумниекс (Нацобъединение).

Планируется, что Министерство иностранных дел Латвии будет координировать с МИД Эстонии и Литвы подачу документов о выходе государств-участников из конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности Организации Объединенных Наций.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.