Возобновлено строительство здания Рижского центрального вокзала Rail Baltica

Соглашение по договору финансирования предусматривает, что к 31 августа 2026 года строитель должен завершить все существенные строительные работы: фасад здания, крышу, работы на железнодорожных платформах и важнейшие работы по строительству инженерных сетей и систем. К 31 декабря 2026 года должны быть завершены благоустройство и отделка первого этажа здания. Следующие работы на средства CEF 9 должны быть завершены к 31 марта 2027 года: это тесты безопасности, проверки, благоустройство и ввод во временную эксплуатацию шести железнодорожных путей шириной 1520 миллиметров, или имеющейся шириной.

Руководитель BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш пояснил, что сроки на строительство очень напряженные главным образом потому, что производство кровли и системы фасадов здания нужно заказывать своевременно - его нельзя ускорить из-за уникальных конструкций. Однако Аболтиньш-Аболиньш предполагает, что мобилизация ресурсов позволит выполнить запланированные работы в установленные сроки.

Как сообщалось, на заседании Совета Европейского союза по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) 18 февраля в Брюсселе были утверждены поправки к плану Фонда оздоровления Латвии, предусматривающие выделение 114 млн евро на проект Rail Baltica. Средства предназначены на строительство южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала.

Поправки предусматривают перераспределение финансирования в отношении инвестиций Министерства сообщения. Деньги на продолжение начатых на вокзале строительных работ перераспределены путем отказа от реализации проекта Рижской линии скоростного общественного транспорта за 40 млн евро и создания инфраструктуры подзарядки безэмиссионных поездов за 74 млн евро.