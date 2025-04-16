СМИ: Трамп лично заблокировал участие Маска в секретной встрече Пентагона

Как сообщает Axios, министр обороны США отстранил от должности двух высокопоставленных чиновников Пентагона - Дэна Колуэлла и Дарина Сельника в связи с передачей Илону маску секретной информации.

По информации журналистов, на совещании предполагалось обсудить стратегические вопросы, связанные с Китаем, однако после утечки информации президент США Дональд Трамп отменил это совещание.

"Что, черт возьми, там делает Илон? Убедитесь, чтобы он туда не пошел", - вспоминает один из чиновников слова Трампа. Несмотря на отмену этого совещания, Маск все же прибыл в Пентагон 21 марта, и встретился с Хегсетом, а Китай на этой встрече не упоминался.

Причина, по которой Белый дом стал ограничивать доступ Маска к тайным встречам, - излишне тесные деловые связи Маска с Китаем, которые могут привести к конфликту интересов. Маск остается одним из фаворитов Трампа, тем не менее, появились "красные линии", которые нельзя было нарушать.

Трамп в своем стиле назвал эту информацию "фейковыми новостями", однако стало известно, что эта информация стала достоянием общественности уже после отмены секретного совещания. Маск якобы был очень зол по этому поводу и потребовал "найти и наказать виновных" в утечке информации.

По данным Politico, начато расследование утечки информации, касающейся не только инцидента с Маском, но и других вопросов, таких как утечка военных планов в Панамском канале, операции в Красном море и разведывательные данные в Украине.

Отмечается, что Маск раздражает многих сотрудников администрации Трампа своим постоянным присутствием в Белом доме, необдуманными публикациями в соцсетях, а также агрессивной политикой в возглавляемом им Департаменте эффективности правительства.